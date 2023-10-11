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وزير الخارجية: نواصل اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد فى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:47 م
وزير الخارجية: نواصل اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد فى غزة سامح شكرى ونظيره الإيطالي
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن بلاده مهتمة بتعزيز الاستثمارات الإيطالية فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن بلاده معنية بتعزيز العلاقات فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة. 
 
وأوضح وزير خارجية إيطاليا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك إرادة مشتركة لوقف التصعيد في غزة وحماية المدنيين، مؤكدا وجود مشاورات مع مصر لبحث سبل التوصل لسلام وعدم التصعيد.
 
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى وجود اهتمام مشترك لتخفيف التصعيد وعدم توسيع الصراع، موضحًا أن الاجتماع الأوروبي الخليجي الذي عقد يوم أمس متوازن حول ما يجرى فى قطاع غزة، مشددا على أهمية توفير المساعدات الإنسانية وعدم استهداف المدنيين الأبرياء في غزة، موضحا أن مصر تواصل اتصالاتها بين الطرفين للتوصل لتهدئة وخفض التصعيد.

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