اليوم السابع
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وزراء الخارجية العرب يدعون لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:13 م
وزراء الخارجية العرب يدعون لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة الجامعة العربية -أرشيفية
بيشوى رمزى

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أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته غير العادية، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
 
جاء ذلك في قرار صدر بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء، برئاسة المغرب.
 
وأدان وزراء الخارجية، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

الجامعة العربية

قطاع غزة

العدوان الاسرائيلي على غزة

فلسطين

السفير حسام زكي



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