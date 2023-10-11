وزارة العمل: تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الإسكندرية .. صور

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم، ان مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت زيارة ميدانية لـ 18 متدربا من الشباب على مهنة التبريد والتكييف، فى مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، فى إطار جهود المديرية لتكثيف التدريب العملى للمتدربين فى الدورات التى توفرها للشباب لدعمهم بالمهارات على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وتطبيق الجوانب النظرية التى تتضمنها البرامج المقدمة فى إطار من التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل من اجل التشغيل ، وتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتوعيتهم بثقافته ، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها فى مجالات عملها لإكساب الشباب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعهم الخاص ..

وأوضح وكيل مديرية العمل بالإسكندرية المهندس محمد كمال ، فى تقريره للوزارة ، انه توجه الي زيارة ميدانية يرافقه المتدربين من شباب قسم التبريد و التكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، والذين أشادوا بدور وجهود الوزارة فى تأهيل الشباب وتجهيزهم لدخول سوق العمل .

كما جرى خلال الزيارة متابعة كافة اقسام أحد الشركات وشرح كافة مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي ، ومؤكداً انه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الإختبارات النهائية بنجاح فى اقسام الشركة ، فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة للتدريب من اجل التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما عُقد لقاء مع المتدربين للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية ، وكذلك مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية.