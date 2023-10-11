واشنطن: نحن على ثقة بقدرتنا على دعم أوكرانيا والحلفاء فى آسيا وإسرائيل

وكالات

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومى، جيك ساليفان، أن واشنطن على ثقة بقدرتها على دعم أوكرانيا والحلفاء في آسيا ومساعدة إسرائيل في آن واحد.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا ودعم حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومساعدة إسرائيل التي تعتبر حليفا قريبا لنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لضمان العمل على كل الاتجاهات المذكورة في آن واحد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه على خلفية تعرضها لهجوم غير مسبوق من قبل "حماس".

وفي وقت سابق، تعهدت واشنطن بمواصلة دعم أوكرانيا، التي قد قدمت لها مساعدات عسكرية بقيمة نحو 45 مليار دولار منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن فجر الأربعاء وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.