وقال بورتنيكوف- فى جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة التي افتتحت في باكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إن جهاز الأمن الروسي احتجز، فى أغسطس الماضى، أعضاء مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية، تم تدريبهم على يد ضباط من القوات الخاصة البريطانية لتخريب منشآت عسكرية ومرافق النفط والنقل والبنية التحتية الحيوية، ومنشآت الطاقة النووية، على وجه الخصوص في محطتي سمولينسك وكورسك النوويتين.

وأضاف أنه تم ارتكاب هجمات مماثلة ضد محطتي لينينجراد وكالينين النوويتين، مشيرا إلى أنه نتيجة لأعمال مكافحة التخريب تم تحييد أكثر من 20 عبوة ناسفة موضوعة على أعمدة خطوط الكهرباء للمحطات النووية، بهدف تعطيل العملية التكنولوجية لعمل المحطات النووية، موضحًا أنه نتيجة لأعمال المخربين تم إيقاف عمل الوحدة الثانية لمحطة كورسك النووية.

كما قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن واشنطن مع حلفائها بدأت بتنفيذ عمل واسع النطاق لتقويض الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأضاف بورتنيكوف- خلال اجتماع مجلس رؤساء الهيئات الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن واشنطن تسعى مع حلفائها لتخريب رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنجهاي للتعاون".

وتابع: "منذ اجتماعنا السابق أصبح الوضع الدولي أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تفاقم ملحوظ للتحديات الرئيسية وتشكيل تهديدات جديدة في مجال رابطة الدول المستقلة".

وأردف: "لقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا واسعة النطاق لتقويض الوضع في بلدان الرابطة وممارسة سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب فيها وإغلاق الطرق اللوجستية وإنشاء ممرات نقل جديدة، وبالتالي زيادة العواقب السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية"، منوها بأن الغرب الجماعي يتجاهل القواعد الراسخة للقانون الدولي، ويسعى إلى الابتزاز في العلاقات الودية القائمة بين بلدان رابطة الدول المستقلة وجيرانها.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الجهود، التي يبذلها الغربيون، تهدف للقضاء على مشاريع التكامل في الفضاء الأوراسي من خلال استخدام أجهزة المخابرات الغربية.

في سياق آخر.. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو- خلال اجتماع مع إدارة الشركة الموحدة للصناعات الجوية، حول قضايا زيادة قدرات طيران النقل العسكري بالجيش الروسي، اليوم- أن حجم عمل طيران النقل العسكري، تضاعف حاليا مقارنة مع الأوقات الأكثر توترا في العهد السوفيتي.

وشدد شويجو- ضرورة زيادة أسطول طائرات الطيران العسكري بفضل التعديل الأخير للطائرة "إيل-76"، التي تظهر خصائص قتالية ممتازة، ومواصلة العمل لتحسين مواصفاتها وزيادة مداها وقدرة حمولتها.

وأضاف أنه يجب مضاعفة عدد طائرات النقل الثقيلة في روسيا بحلول عام 2025.

بدورها.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان- أن شويجو تفقد سير تنفيذ طلبية الدفاع الحكومية في شركة "أفيا ستار" المختصة في مجال إنتاج طائرات "إيل -76" و "إم د -90 ".