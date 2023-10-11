محافظ قنا يجرى جولة ميدانية بشوارع المدينة للوقوف على معدلات رصف الطرق

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة قنا، وذلك لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق وإعادة المناطق التى تم الانتهاء منها لمظهرها الحضارى بمدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وصالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، شوارع "الجمهورية، عزبة سعيد، مدخل كوبرى دندرة، الميناء النهري" مشددا على سرعة ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضارى للطرق، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتى بالتوازى مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين والحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

وأكد محافظ قنا، حرصه على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.