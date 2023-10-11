مؤامرة "تهجير" الفلسطينيين لإجهاض القضية الفلسطينية منذ 2008.. إنفوجراف

اعداد: إسراء أحمد فؤاد

فى 2008 روجت إسرائيل بزعامة إيهود أولمرت مشروع صهيونى قائم على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء من أجل تغيير الطابع الديموغرافى للقطاع.

وكان الموقف المصري من القضية الفلسطينية ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التى تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطيني وانتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

2008..

روجت إسرائيل بزعامة إيهود أولمرت مشروع صهيونى قائم على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء من أجل تغيير الطابع الديموغرافى للقطاع

مخطط "غربي ـ إسرائيلي" قديم يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين فى منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كم حتي الجنوب لتصبح بمرور الوقت وطناً بديلاً لإجهاض القضية الفلسطينية.





2013..

جمع لقاء بين الرئيس الإخواني الإرهابى الراحل محمد مرسي مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري لتقديم عرض إسقاط ديون مصر مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء

2018..

كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن ترتيبات لتوطين جزء من الفلسطينيين في سيناء ضمن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

2023..

اطلقت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" وقال متحدث عسكرى إسرائيلى للفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت: ننصح سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.