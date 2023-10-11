لمرضى ارتجاع المرىء.. قائمة بالأطعمة الممنوعة والمسموحة

كتبت مروة محمود الياس

ارتجاع المرىء مشكلة يعانى منها البعض، يشعر خلالها بحالة من عدم الراحة في المعدة، ويتجشأ بكثرة، وكلما تناول طعاما شعر بانتفاخ شديد وغير مريح، كما أن حرقة المعدة مشكلة لا تفارقه مادام مصابا بالارتجاع، هذا ما ذكر في تقرير مطول نشر في موقع johnshopkinsmedicine موضحا أن ارتجاع المرئ يمكن علاجها من خلال الاهتمام بنظام غذائى مناسب للحالة.

وتابع التقرير ذاكرا أن الطعام بشكل أساسي يتحكم فى تفاقم حالة ارتجاع المرىء ورجوع الحمض من عدمه، فبعض الأطعمة تزيد من مشكلات المعدة وتعمل على ارتخاء العضلة المتحكمة فى رجوع الحمض، وهو ما يسبب الشعور بالحرقة داخل المعدة، ومنها :

كل الطعام الجاهز والسريع أو الفاست فوود

الأطعمة المقلية الغنية بالزيوت التى يصعب هضمها وتسبب التهاب المعدة

الفلفل الحار والفلفل الأسود

اللحوم الغنية بالدهون كالنقانق

المشروبات الغازية

البطاطس الرقائق الغنية بالتوابل

البيتزا والمعجنات

الشيكولاته وكعك الشيكولاته

الطماطم والصلصات المشتقة منها

النعناع

أما الطعام الذي يجب أن يحرص مريض الارتجاع علي تناوله، لأنه يهدئ المعدة:

الطعام الغني بالألياف: دقيق الشوفان والحبوب الكاملة والخضروات كالبطاطا، والبروكلي والأرز البني

الموز والبطيخ من الفاكهة المميزة لتلك الحالة

المكسرات المفيدة

الطعام الغني بالمياه كالخيار والشوربة الصحية والخس

شاي الاعشاب والجنزبيل والليمون من المشروبات الصحية التى تقاوم مشكلات ارتجاع المرئ