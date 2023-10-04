طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن ارتجاع المرىء

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة مشكلة محرجة وغير مريحة اجتماعيًا ، وتؤثر على العديد من الأفراد، وفي حين أن هناك أسباب مختلفة لرائحة الفم الكريهة، إلا أن أحد الأسباب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو الارتجاع الحمضي، وفي هذه الحالة، يمكن أن تنتقل محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة ورائحة الفم الكريهة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





يحدث الارتجاع الحمضي عندما تفشل العضلة العاصرة للمريء السفلية في الإغلاق بشكل صحيح، مما يسمح لحمض المعدة بالرجوع مرة أخرى إلى المريء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والمشاكل، مثل حرقة المعدة ، وعندما يدخل حمض المعدة إلى الفم، فإنه يترك وراءه رائحة كريهة يمكن أن تكون ثابتة وغير سارة.

بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها محاولة علاج الرائحة الكريهة :

الحفاظ على نظام غذائي صحي

تعديل نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ارتجاع الحمض وبالتالي تحسين رائحة الفم الكريهة. يجب عليك تجنب الأطعمة الحمضية والحارة، وكذلك الأطعمة الدهنية والمقلية واختيار نظام غذائي غني بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ويساعد شرب الكثير من الماء على تحييد حمض المعدة ومنع ارتجاعه إلى المريء. كما أنه يعزز إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم والتي تساهم في رائحة الفم الكريهة.

مضغ اللبان الخالى من السكر

يمكنك أيضًا مضغ اللبان لتحفيز إنتاج اللعاب، قد يساعد هذا في تخفيف رائحة الفم الكريهة. لكن ضع في اعتبارك اختيار اللبان الخالى من السكر لمنع المزيد من ارتجاع الحمض بسبب محتوى السكر.

علاج بالأعشاب

يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات العشبية للتخلص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن ارتجاع الحمض. يمكن للأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج أن تهدئ التأثيرات على الجهاز الهضمي، كما أن دمج هذه الأعشاب في الشاي أو الوجبات قد يوفر الراحة.

خل حمض التفاح

على الرغم من طبيعته الحمضية، يمكن لخل التفاح أن يوازن مستويات حمض المعدة ويساعد على الهضم. يمكنك خلط ملعقة صغيرة من خل التفاح الخام غير المفلتر مع كوب من الماء وتناوله قبل الوجبات.