فوز 6 مشروعات بجامعة بنها ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية).

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة.

وأكد "الجيزاوي"، أن المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأن مشاركة باحثين جامعة بنها يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة لخدمة المجتمع.

واستعرض رئيس الجامعة، المشروعات الفائزة والتي تم اختيارها بإجمالي 6 مشروعات تضمنت من فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز مشروع استحداث سطح طباعي للطباعة بالنقل الحراري من خامة البامبو لتحقيق التنمية المستدامة والمقدم من الدكتورة سيدة محمد سليمان بكلية التربية النوعية.

كما فاز ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة مشروع زراعة الأسطح ودورها في التنمية المستدامة المقدم من الدكتورة مرفت جميل حسن من كلية العلوم، ومشروع علفكتوري المقدم من هند مصطفي يسن بكلية الهندسة، ومشروع طحال نانوية لأسماك مقاومة للتلوث والتغيرات المناخية جينيا وغذائيا المقدم من الدكتورة هيام سعيد علي بكلية الطب البيطري، وضمن فئة المشروعات المتوسطة فاز مشروع الإدارة الذكية المستدامة لمعدات إنشاء الطرق وتطويرها المقدم من الدكتور أحمد خالد عبد الوهاب كلية الزراعة، ومشروع إعادة تدوير المخلفات المعدنية والخشبية كأحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة في ضوء التنمية المستدامة المقدم من الدكتورة إيمان صلاح السيد .

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، التهنئة للفائزين من منسوبي جامعة بنها بجوائز مبادرة المشروعات الخضراء.