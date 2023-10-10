غرامة 50 جنيها.. جامعة بنها تطلق حملة توعية وحظر التدخين داخل الجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ فى الحرم الجامعى وداخل إدارة الجامعة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة. وقال نائب رئيس الجامعة، إن منع التدخين بشكل تام بالحرم الجامعى يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع، مؤكدا على أن الحرم الجامعى الخالى من التدخين سيساهم فى تنقية الهواء للعدد الأكبر من غير المدخنين الذين يعملون ويدرسون بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيع المدخنين لأخذ خطوة نحو الحد من ممارسة التدخين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآثار السلبية الموثقة جيدًا للتدخين غير المباشر أو السلبى، ومن ثم ستكون هناك فوائد واضحة على الصحة العامة من خلال التحول إلى حرم جامعى خالى من التدخين فى المستقبل.



جامعة بنها تطلق حملة توعية وحظر التدخين داخل الجامعة

وأشار الدكتور السيد فودة، إلى أن الجامعة ستقوم بحملة توعية كبيرة بهذا الصدد فى كليات الجامعة وادارة الجامعة من خلال نشر ملصقات عن اضرار التدخين وأن هذه الحملات ستعتمد على آليات إقناع علمية للتخلص من الأمر بشكل كامل.

وأضاف، أن الجامعة ستقوم بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة، معلنا إن عقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة فى الأماكن المغلقة تكون بغرامة 50 جنيها، ولا تزيد عن 100 جنيها حسب وضع مرتكب المخالفة.