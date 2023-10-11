اليوم السابع
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فوز 14 مشروعاً بمحافظة القليوبية ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:13 م
فوز 14 مشروعاً بمحافظة القليوبية ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية جانب من المؤتمر
كتبت - مرام محمد

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فوز 14 مشروعاً على مستوى محافظة القليوبية ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، تمثل المبادرة بفئاتها الـ6 وهي "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
 
جاءت تصريحات محافظ القليوبية خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، والتي تنظمه محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بإقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتكريم القائمين على هذه المشروعات، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ "COP 28" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.
 
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية.
 
وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة أتاحت الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديدة التي تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.
 

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