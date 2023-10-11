فرنسا تعلن مقتل 10 من رعاياها و18 مفقودا فى هجوم طوفان الأقصى

أ ش أ

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، مقتل 10 من رعاياها وبقاء 18 آخرين فى عداد المفقودين، فى حصيلة جديدة للهجوم الذى استهدف إسرائيل منذ السبت الماضى.

وخلال جلسة استجواب الحكومة فى مجلس الشيوخ، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم فى إسرائيل منذ السبت الماضي، فى حين لا يزال 18 آخرين فى عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا، وأضافت أن الحكومة على اتصال دائم مع عائلات الضحايا.



وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد أعلنت أمس أن حصيلة الضحايا الفرنسيين فى الهجمات التى وقعت فى إسرائيل بلغت 8 و20 آخرين فى عداد المفقودين، "من المحتمل أنه تم اختطاف بعضهم".