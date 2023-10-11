اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال جديد بقوة 6.3 درجة يهز غرب أفغانستان

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:26 ص
زلزال جديد بقوة 6.3 درجة يهز غرب أفغانستان مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، صباح اليوم الأربعاء، غرب أفغانستان حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع السبت لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصاً من جرائه.

 


زلزال

افغانستان

المركز الأمريكي لرصد الزلازل

مدينة هرات



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