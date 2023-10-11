روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

وقال فيكتوروف، خلال حوار نادي "فالداي" حول تفاقم الصراع العربي الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأربعاء: " للأسف، أؤكد أن لدينا معلومات حول أربعة مواطنين روس قتلى وستة مفقودين".

وأضاف:" بالنظر إلى حجم الضحايا المدنيين والإصابات نفترض أن هناك المزيد من القتلى من المواطنين الروس"، موضحا أن ما يمكنني الاستناد إليه والتحقق منه هي بيانات ومعطيات الجانب الإسرائيلي".



وأكد فيكتوروف، أن "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، قائلا: "من المستحيل تحقيق سلام مستقر في الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو أحد أطول الصراعات في تاريخنا الحديث، والذي يواصل تأجيج التوترات في المنطقة والمشاعر المتطرفة خارجها".



ولفت فيكتوروف إلى أن "عمليات التطبيع وإقامة علاقات حسن الجوار مع أطراف النزاع لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن المشكلة الفلسطينية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية الروسية تعتزم مواصلة مسارها الثابت وعالي المبادئ للبحث عن حل لهذه الأزمة على أساس إقامة دولتين لشعبين".



وأضاف: "سنواصل الضغط من أجل إيجاد حل لهذه المهمة الرئيسية إلى جانب الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية حول قطاع غزة على الفور ومنع تصعيدها إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها أو إلى بعض البعد الإقليمي".



وأوضح أنه ليست هناك حاجة حاليًا لإجلاء موظفي السفارة الروسية من إسرائيل، لكن الموظفين يستعدون لإجلاء محتمل، وقال: "نحن بالتأكيد على استعداد لتنفيذ عملية الإخلاء إذا دعت الحاجة".



وأضاف المبعوث أنه لا يرى حاليا حاجة لإجلاء العاملين بالسفارة وموظفي البعثات الأخرى، وقال فيكتوروف أيضًا إن جميع العاملين في السفارة الروسية "آمنون وسليمون".

وعلى صعيد متصل، حث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، المجتمع الدولي على تركيز جهوده من أجل تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف، معلقا على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تضمن أن يكون لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجوم الفصائل الفلسطينية ، "أعتقد أن كل جهود المجتمع الدولي الآن يجب أن تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع والمضي قدما لإيجاد حلول موثوقة للوضع من شأنها أن توفر تسوية طويلة الأمد".

وشدد فيرشينين على ضرورة إيجاد تسوية طويلة الأمد على أساس قانوني دولي جدي، ونحن ملتزمون بها.

من جانب أخر أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن امتنانه لموقف روسيا المبدئي من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه بحث هذا الملف مع الرئيس فلاديمير بوتين؛ من منطلق الحرص على أرواح المدنيين.