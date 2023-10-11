رفع كفاءة حديقة مساكن الشباب بالمنتزه ثان فى الإسكندرية ضمن 100 مليون شجرة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وأعلن حى المنتزه ثان، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة أحواض الأشجار والحدائق العامة بنطاق الحى، حيث قامت إدارة الحدائق بالحى، بحضور مديرة الإدارة ، بأعمال قص وتهذيب 15شجرة فيكس نتدا، ورى الأحواض، بمدرسة الشهيد محمد رمضان، ومساكن اسكان الشباب، بمنطقة طوسون، وأمام سور المنتزه، وبمحيط الشيراتون، فلقد تم زراعة صبارات، ونخلة برتشاردا، و1000عود جازانيا الوان بالحديات، وتقليم وتبلى 18 نخلة برتشاردا، مع رفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، ويأتى ذلك فى سياق الاعتناء بالنباتات القائمة وزراعة نباتات جديدة فى حدائق حى ثان المنتزه.



رفع كفاءة حدائق المنتزة في الاسكندرية



زراعة الأشجار بحديقة مساكن الشباب بحي المنتزة بالإسكندرية



قص وتقليم أشجار النخيل في المنتزة بالإسكندرية



