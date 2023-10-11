رئيس جامعة سوهاج يوجه بزيادة جهود الطلاب فى محو الأمية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج سير العمل بكلية التربية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد صموئيل المشرف على الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمئن النعمانى خلال جولته على حسن سير العملية التعليمية بالكلية، وانتظام مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل منتظم، مطالباً أعضاء هيئة التدريس بضرورة التواصل مع الطلاب وخاصة الجدد لحل أي مشكلات قد تواجههم، وتذليل العقبات التي تؤثر سلباََ على سير العملية التعليمية بشكل جيد، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتلبية احتياجاتهم، مع توفير المناخ المناسب لهم وتشجيعهم علي النجاح والتفوق، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية ونواتجها، والاهتمام بالطالب وتهيئة ظروف تعلم ذات جوزة عالية، و مناخ مناسب لتلقي العلمية التعليمية في سهولة ويسر.

وفي سياق متصل إلتقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب، وحثهم على ضرورة المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة والاتحادات الطلابية التى تنفذها إدارة رعاية الشباب بالكلية، التي من شأنها تصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم خبراتهم الحياتية، مؤكداً علي أهمية تنفيذ العديد من الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعة والطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والمبادرات الرئاسية ، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع الخارجي.

وأضاف الدكتور عماد صموئيل أن رئيس الجامعة تابع إنتظام الطلاب بالمحاضرات بالأسبوع الثاني من الفصل الدراسى الأول، وتأكد من عدم وجود أى معوقات تهدد سير العملية التعليمية، إضافة إلى معرفة مدى ملائمة القاعات والمدرجات الدراسية والوسائل التعليمية المستحدثة التى تم توفيرها من أجل تهيئة المناخ المناسب للتحصيل العلمي،كما استمع لعدد من المقترحات من الطلاب والتى وعد بتنفيذها في أقرب وقت ممكن.