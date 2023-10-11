جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للحصول على مكافآت النشر العلمى

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج فتح باب التقدم للحصول على مكافآت تشجيع النشر العلمى للأبحاث التى تم نشرها خلال عام 2022، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال النعمانى أن إدارة الجامعة تحرص على دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمى، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمى البحثى الذى يرفع من التصنيف الدولى للجامعة، وذلك إيمانًا منها باهمية استمرار الابتكار والتطوير فى مجال البحث العلمى، الذى يعد أحد الركائز الاساسية فى تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن شروط التقدم لمكافآت النشر فى مجلة لها معامل تأثير أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسى جامعة سوهاج، وأن يكون البحث منشورًا فى آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة فى مجلة محكمة تبعا لتصنيف Quartile System of WOS، ولا يحق التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعارين والمنتدبين انتدبًا كليًا خارج الجامعة خلال سنة نشر البحث، وأن يكون الباحث المتقدم على رأس العمل بالجامعة سنة نشر أبحاثه التى تقدم بها، ولا يعتد بأى مجلة ليس لها ترقيم دولى (ISSN).

وأوضح الدكتور أحمد حسانين مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة أن متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر تتمثل فى موافقة مجلسى القسم العلمى والكلية على التقدم لنيل الجائزة، وموافقة الباحثون المشاركون للتقدم للجائزة، استيفاء النماذج المطلوبة وتقديم نسخة ورقية من البحث، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تحتوى نسخة الكترونية من البحث، واقرار بتوزيع المكافئة بالتساوى بين المشاركين فى البحث من منسوبى الجامعة، وايضًا إقرار للباحث أن يكون المتقدم على رأس العمل سنة نشر ابحاثه التى تقدم بها، إلى جانب تقديم بيان من المكتبة الرقمية أو مركز النشر العلمى بالجامعة بما يفيد عن تصنيف الابحاث.

وجدير بالذكر أنه على الراغبين فى التقدم بابحاثهم التواصل المباشر مع وحدة إدارة المشروعات بمبنى الإدارة المركزية، أو الكترونيًا من خلال موقع الوحدة، من اجل الحصول على النماذج المطلوبة للتقدم، مع العلم يمكن التقدم بالابحاث Q1, Q2, Q3, Q4، ولتوسيع قاعدة الاستفادة تم التوجيه بإدراج البحوث المنشورة فى مجلات دولية ليس لها Q، وكذلك البحوث المنشورة فى مجلات محلية حاصلة على 7 نقاط طبقا للتقييم المحلى فى مكافآة النشر هذا العام.