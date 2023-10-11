دراسة: الأعمال المنزلية تخلصك من التوتر وتساعدك على الاسترخاء

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة، أن القيام بالمهام اليومية يمكن أن يكون أفضل طريقة للاسترخاء، موضحة أن سقي النباتات ونشر الغسيل من بين أكثر وسائل التخلص من التوتر شيوعًا، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقالت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 2000 شخص في هولندا، إن 25 % من عدد المشاركين أكدوا أن التنظيف بالمكنسة الكهربائية هو الأكثر تهدئة، في حين قال ما يقرب من 18 % إن إصلاح محرك السيارة كان مفيدًا، فيما وجد نحو 31% أن تقطيع الأعشاب أمرًا مريحًا، وقال نفس العدد إنهم يحبون سقي النباتات، بينما استمتع 28% بنشر الغسيل.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 91 %، وافقوا على أنه يمكن العثور على الهدوء في المهام اليومية، مع اعتقاد 56 % أن الوظائف الدنيوية يمكن أن تكون أكثر استرخاءً من الأساليب التقليدية مثل التأمل.

ولكن الأمر الأقل إثارة للدهشة هو أن "النشاط" الأكثر شعبية لتخفيف التوتر كان إعداد كوب من الشاي أو القهوة - والذي اختاره ما يقرب من النصف (49%).

وقالت عالمة النفس الدكتورة ليزا دورن عن النتائج: "من المثير للاهتمام أن نرى كم من أبسط المهام التي تبدو عادية في الحياة تكون في الواقع مهدئة، موضحة أن الوظائف اليومية يمكن أن تطلق الإندورفين المرتبط بـ "مراكز المتعة" في الدماغ.

وأضافت: "إن زيادة مستويات الإندورفين بانتظام يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين مزاجك ودرء القلق والتوتر".