اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:51 م
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محافظ كفر الشيخ: رفع 1990 طن قمامة و24 طنا من تطهير الترع بـ14 مركزا ومدينة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:25 م
محافظ كفر الشيخ: رفع 1990 طن قمامة و24 طنا من تطهير الترع بـ14 مركزا ومدينة جانب من رفع المخلفات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

 قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى محافظة كفر الشيخ تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزا ومدينة، مؤكدًا على رفع 1990 طن قمامة، و24 طنا من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهًا بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 


تطهير المصارف ومرفع المخلفات
تطهير المصارف ومرفع المخلفات

جانب من رفع المخلفات بدسوق
جانب من رفع المخلفات بدسوق

جانب من رفع المخلفات وورد النيل
جانب من رفع المخلفات وورد النيل

رفع المخلفات بمراكز المحافظة
رفع المخلفات بمراكز المحافظة

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