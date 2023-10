حريق ضخم بمطار فى لندن وتعليق جميع الرحلات الجوية.. فيديو

أعلن مطار لوتون في لندن تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء، بسبب حريق ضخم أدى إلى انهيار جزئي في موقف سيارات تابع له.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قالت إدارة المطار الواقع شمالي العاصمة البريطانية، الذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى ظهر الأربعاء".

واندلع الحريق في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار، الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.

🚨 #BREAKING: New footage emerges showing a large fire in Luton. The cause of the fire is still unknown. Developing situation. #Luton #FireEmergency #lutonairport #UK #london #Airport pic.twitter.com/bJ4wcfoQQ0