حالة من الانتعاشة السياحية والإقبال الكبير على المعالم الأثرية فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد حركة السياحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة من الانتعاشة السياحية المميزة والتوافد من الأفواج القادمة من حول العالم فى المعابد والمقابر شرق وغرب المحافظة، وذلك مع تحسن كبير فى حالة الطقس وبدء نسمات الشتاء المميزة فى شهر أكتوبر الجارى، حيث تستعد المحافظة لموسم سياحي شتوي هو الأهم من نوعه بنسبة حجوزات كبيرة حتى شهر أبريل المقبل، حسبما يقول خبراء السياحة بالأقصر.

ومن جانبه يقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحة بالأقصر، إنه تنتظر الأقصر موسم سياحى شتوى مميز للغاية بحجز غرف الفنادق العائمة بأكثر من 95% والتى يزيد عددها عن 100 مركب سياحى يعمل بين الأقصر وأسوان، وذلك بعد نجاح كبير فى موسم الصيف الذي شهد حالة من الرواج المميزة بالمعابد والمقابر خلال الشهور الماضية.

ويضيف أسامة عبد الغنى الخبير السياحى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه بتلك الحجوزات المميزة يتوقع أن يكون الموسم السياحى الشتوى هذا العام الأفضل فى تاريخ السياحة بالأقصر من التسعينات، وذلك بفضل ومجهودات الحكومة ووزارة السياحة والآثار فى التحرك بخطوات جدية بسلسلة دعم ضخم للعاملين بالقطاع السياحى لإنجاح الموسم الجديد، وهو ما ظهر جلياً في الموسم الصيفي الذي ارتفعت به أعداد زيارات السائحين بصورة تليق بمدينة الآثار الأولى فى العالم.

ويؤكد عبد الغنى، إنه توجد حالياً لدى غالبية الشركات السياحية فى الأقصر والفنادق حجوزات من غالبية دول العالم، وذلك على الفنادق الثابتة والعائمة قبل دخول الموسم السياحي الجديد، والتى من المقرر أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة وتزيد بأكثر من 20% عن الأعوام الماضية، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر، مشدداً على أن الأقصر تتصدر الحجوزات للموسم الشتوى مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة كما تم في العام الماضية، حيث تعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة.