جولة ميدانية لجهاز شئون البيئة بالدقهلية لمتابعة منظومة جمع قش الأرز

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة، بمرافقة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتوره هدى الشوادفى مساعد الدكتوره وزيرة البيئة فى جولتهم الميدانية بعدد من مراكز الدقهلية لمتابعة سير العمل بمنظومة جمع قش الارز والمتبقيات الزراعية.

واوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الجولة شملت المرور على منظومة جمع المتبقيات الزراعية وقش الأرز بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين، مشيرا أن الامور تسير على طبيعتها بكافة محاور المنظومة بنطاق المحافظة.

وفى هذا الصدد قال "مختار" إن هناك جهود مكثفة للجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدى لعمليات حرق قش الأرز وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا أن هناك خطط متكامله للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين مشيرا إلى ضرورة نشر الوعى التام بين المزارعين وفلاحى الدقهلية بعدم حرق قش الأرز لتكون قدوة أمام المحافظات.

وأكد "مختار" على أن الدولة جهودها مستمرة فى هذا المجال، مشيرا إلى الدور الكبير للإرشاد الزراعى والتوعية الشاملة لدى المزارعين للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وعدم حرقه أو إهماله لما يمثل نوع من إهدار المال العام فضلا عن أن حرقه يلوث البيئة يسبب الأمراض الصدرية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أهمية الرقابة على عمليات حرق القش من الفلاحين انفسهم وليس الأجهزة المختصة فقط حرصا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بفضل الوعى التام لفلاحى ومزارعى الدقهلية، مؤكدًا أهمية التوعية للمواطنين من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام لتوعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة من المخلفات الزراعية حفاظا على البيئة وصحه المواطنين وتحقيق أقصى استفادة منه من خلال بذل الجهود المستمرة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الإدارة العامة للبيئة وجهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية وكافه القطاعات بهدف مواجهة الحرق المكشوف لقش الأرز وكذا التصدى لكافه ملوثات الهواء حرصا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن التصدى لأعمال حرق قش الأرز حرصا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

ففى محافظة الدقهلية وفى إطار التعاون والتنسيق المثمر بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور القصير وزير الزراعة والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفى إطار الجهود المستمرة للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز والتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بنطاق المحافظة.