اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"تموين الإسكندرية" تستعد لتفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية... تفاصيل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:43 م
"تموين الإسكندرية" تستعد لتفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية... تفاصيل سلع غذائية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية تموين الإسكندرية ترتيبات وإجراءات تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الاساسية و ذلك عن طريق  التنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و الغرفة التجارية لبحث اقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص و شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت و الارز و السكر و الدواجن المجمدة و بيض المائدة و منتجات الألبان و ذلك بنسب تصل إلى 25% و ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.
 
كما تقدم منافذ وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و التى تبلغ نحو 176 فرع على مستوى المحافظة أسعار مخفضة للسلع الأساسية حيث تضخ كميات من السكر بسعر 20جنيها للكجم فى عدد من 3 إلى 4فروع فى كل حى من أحياء الإسكندرية طبقا للكميات المتوافرة و كذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800ملل بسعر 40 جنيها كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها و 22جنيها للكجم معبأ حسب الصنف و تعرض لحوم بلدى بسعر 240 جنيه للكجم و اللحوم السودانى سعر الكجم 220 جنيها و لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم و دواجن مجمدة سعر الكجم 85 جنيها.
 
كما يتم التنسيق حاليا بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية لاثراء المبادرة.
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مبادرة خفض الاسعار



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