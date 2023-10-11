"تموين الإسكندرية" تستعد لتفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية... تفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية تموين الإسكندرية ترتيبات وإجراءات تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الاساسية و ذلك عن طريق التنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و الغرفة التجارية لبحث اقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص و شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت و الارز و السكر و الدواجن المجمدة و بيض المائدة و منتجات الألبان و ذلك بنسب تصل إلى 25% و ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تقدم منافذ وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و التى تبلغ نحو 176 فرع على مستوى المحافظة أسعار مخفضة للسلع الأساسية حيث تضخ كميات من السكر بسعر 20جنيها للكجم فى عدد من 3 إلى 4فروع فى كل حى من أحياء الإسكندرية طبقا للكميات المتوافرة و كذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800ملل بسعر 40 جنيها كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها و 22جنيها للكجم معبأ حسب الصنف و تعرض لحوم بلدى بسعر 240 جنيه للكجم و اللحوم السودانى سعر الكجم 220 جنيها و لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم و دواجن مجمدة سعر الكجم 85 جنيها.

كما يتم التنسيق حاليا بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية لاثراء المبادرة.