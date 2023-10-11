تحرير 111 محضرا خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين ، برئاسة المقدم عادل الجزار، رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، حيث تم تحرير 111 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير 26 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و29 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وكذلك محضرين سلع منتهية الصلاحية "غش تجارى".

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و19 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضران لعدم وجود سجل بالمخبز.