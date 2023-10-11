"بابه ادخل واقفل البوابة".. تعرف على شهر بابه وعلاقته بدرجات الحرارة

كتب محمد الأحمدى

يبدأ اليوم الأربعاء شهر بابه وهو الشهر الثاني فى التقويم المصري القبطي القديم من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية، خاصة لنخفاض درجات الحرارة.

وسمى الشهر القبطيى بابه نسبة إلى إله الزرع (بى نت رت) لأن خلاله يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد فى قنا المشهورة الآن باسم "بنود أو أبنود" وله معبد آخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس".

وينسب أيضا إلى المعبود بتاح، الذي كان يعرف بأنه خالق العالم "بتاح رس أنيف" أي شهر عبادة بتاح، وكان مركزه منف فى البدرشين.

ومن أبرز أمثال هذا الشهر: "إن صح زرع بابه، غلب القوم النهابة" ومثل أخر "إن جاء بابه ادخل وأقفل البوابة"، ومن أشهر محاصيله الرمان ويأتي بعد شهر توت وقبل شهر هاتور، وتبدأ فيه درجات الحرارة في الانخفاض بصورة كبيرة إلى جانب سقوط الأمطار.