"خش واقفل البوابة".. غدًا أول أيام شهر بابه

كتبت ـ أسماء نصار

يبدأ غدًا الأربعاء شهر بابه و هو الشهر الثاني فى التقويم المصري القبطي القديم من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية.

وفى التقرير التالى نتعرف على المظاهر المناخية لشهر يابه وهي:

1 انكسار درجة حرارة النهار وبدون عودة للأجواء الحارة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء.

2- بداية الإحساس بلسعة البرد فى أواخر الليل أو فى الصباح الباكر وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

3- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً.

4- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .

5- بداية ظهور الشبورة المائية صباحاً فى الوجه البحري خصوصاً على الطرق السريعة.

6- بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الامطار خاصة على السواحل والدلتا.

أما على مستوى الزرع:

1- تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري (الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة ).

2- بداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد).

3- فى نهاية شهر بابه يبدأ زراعة القمح والفول والبرسيم (الأسبوع الأول من نوفمبر) وينصح بالالتزام بالخريطة الصنفية وبعدم التأخير هذا الموسم (بعدين نشرح السبب).

4- فى منتصف الشهر تبدأ البطاطس الشتوية فى التحجيم الطبيعي بسبب انخفاض الحرارة ليلاً وممكن اساعد بإضافة البوتاسيوم ( 0-0-50) مع الري بمعدل 10-15 كجم للغمر و 5-6 كجم للتنقيط. وممكن ارش نترات او سترات بوتاسيوم برده (1.5 كجم / فدان).

5- نفس الأمر للفاصوليا البيضا (الجافة).... والخرشوف وغيرها.

6- أما الثوم والبصل المبكر فهذا شهر النمو الخضري وبناء هيكل النبات ولازم نهتم جداً بالتغذية المتوازنة ونركز شوية على الفولفيك والأحماض الأمينية وباقي محفزات النمو.