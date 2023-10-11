انتعاشة سياحية فى مدينة أسوان وجنسيات من كل دول العالم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تشهد مدينة أسوان، انتعاشة سياحية دولية بعد وصول أفواج سياحية عالمية من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها أسوان جنوب مصر.

ويفضل عدد كبير من السائحين، فور وصولهم أسوان الإقامة بالفنادق السياحية العائمة وهى البواخر السياحية التى تسير فى النيل برحلات سياحية مميزة يتمتع فيها السائحون بزيارة المعالم السياحية والأثرية المختلفة الواقعة بين محافظتى أسوان والأقصر فى رحلة تستغرق 3 ليال.

وتتجه أنظار العالم، خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 أكتوبر و22 فبراير، ويتابعها آلاف السائحين من شتى أنحاء العالم.