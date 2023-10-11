المشدد 15 سنة لمدرب ألعاب رياضية لحيازته 300 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "م.ع.ب" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنية، ومصادرة المخدر والمبلغ المالي والهانف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2023 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت علي قيام المتهم " م.ع.ب" مدرب بصالة العاب رياضية، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضط وتفتيش شخصه ، ونفاذا لإذن النيابة ، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرت المتهم ممسكا بيده حقيبة فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده وبفضها تبين احتوائها علي 300 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 29.300 كيلو جرام، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.