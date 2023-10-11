المرشح الرئاسى حازم عمر يتقدم لـ"الوطنية للانتخابات" بأوراق ترشحه الجمعة

كتب كامل كامل – إيمان على

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن حزب الشعب الجمهورى يجهز لما وصفه بأمور تلفت الأنظار، وتنال إعجاب مؤيدي الحزب أثناء تقدم النائب حازم عمر بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن أغلب قيادات الحزب سوف ترافق النائب حازم عمر أثناء تقدمه بأوراق الترشح.

وتضمنت أوراق ترشح النائب حازم عمر بـ46 تزكية من نواب البرلمان، كما أنه استطاع الانتهاء من الـ25 ألف تأييد المقررين ضمن شروط الترشح من المحافظات المختلفة، وقد اعتمد على القواعد الشعبية للحزب ونواب الحزب في جمع التأييدات.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

ويشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

وكان قد خضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناء على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.