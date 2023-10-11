اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: طرح مناقصة إنشاء 4 محولات بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:00 ص
الكهرباء: طرح مناقصة إنشاء 4 محولات بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المقرر طرح مناقصة إنشاء 4 محطات محولات  لمشروع استصلاح 2 مليون فدان بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى، مؤكدة: أن هذه المحطات ضمن 16 محطة جارى إنشائهم لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.
 
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، مشيرة إلى أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.
 
وأضافت، تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الدلتا الجديدة



الموضوعات المتعلقة

رئيس نقل الكهرباء: سحب الأراضى المخصصة لـ"الهيدروجين الأخضر" من غير الجادين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:32 م

شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:40 م

85 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء بزيادة 150% عن ما قبل 2014

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:10 م

الظلام يطارد لبنان.. أزمة الكهرباء تطل برأسها مجددًا.. ميقاتى يتعهد بتوفير7 ملايين دولار لحلها مرحليًا.. وزير الطاقة يُحمل أمريكا مسئولية تعطل مشروع نقل كهرباء الأردن.. ومساعٍ لزيادة ساعات التغذية الكهربائية

السبت، 19 أغسطس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة