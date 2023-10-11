الكهرباء: طرح مناقصة إنشاء 4 محولات بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى

كتبت رحمة رمضان

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المقرر طرح مناقصة إنشاء 4 محطات محولات لمشروع استصلاح 2 مليون فدان بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى، مؤكدة: أن هذه المحطات ضمن 16 محطة جارى إنشائهم لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، مشيرة إلى أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

وأضافت، تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.