السنوركلنج والسباحة مع الدلافين متعة السياح الأوروبيين فى مرسى علم.. صور

تشهد مدينة مرسى علم ، جنوب محافظة البحر الأحمر، إقبال أعداد كبيرة من السياح من عدة دول مختلفه أغلبها أوروبية، حيث تصل تلك الأعداد إلى منطقة مرسى علم لممارسة رياضة الغوص، وكذلك السنوركلنج التى تشهد إقبالًا كبيرًا خاصة فى مناطق الدلافين والقروش والمعروفة بها مرسى علم.

ومن بين المناطق الشهيرة فى السنوركلنج والغوص فى مرسى علم منطقة صمداى التى تضم أكبر تجمع للدلافين فى الشرق الأوسط، وثالث مكان فى العالم من حيث تواجد الدلافين والتى يقصدها سياح العالم لمشاهدتها والاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية والغوص فى شواطئها، وتعد منطقة صمداى بمرسى علم صمداى بيت الدولفين.

من جانبه، قال أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بمحميات البحر الأحمر، إن محمية صمداى بمرسى علم تعد المركز الثالث عالميا، والأول على الشرق الأوسط وأفريقيا لأكبر تجمعات لأسراب الدلافين، تشبه حدوه الحصان من ناحية الشكل وتتميز بشعاب مرجانية مختلفة، وأعلنت تلك المنطقة منذ 23 عاما تقريبا بأنها منطقة طبيعة لكونها تضم أكبر تجمع للدلافين الدوارة والمغزلى "ذو الأنف الزجاجية" فى أفريقيا والشرق الأوسط والثالثة فى العالم.

أضاف مدير محمية الجزر الشمالية، أن إدارة المحميات الطبيعة تقوم بإدارة تلك المنطقة للحفاظ على الكائنات البحرية بها، حيث يتم منع وصول المراكب السياحية فى الساعات الصباحية من الوصول للمياه الضحلة لتواجد أمهات الدلافين فيها وصغارها فى وقت الصباح.

كما تم تقسيم المنطقة إلى مناطق مختلفة منها المنطقة A الخاصة باستراحة الدلافين، وممنوع على أى شخص دخولها، والمنطقة B للغطس فقط، والمنطقة C الخاصة بوقوف المراكب.



الدلافين الدوارة بمرسى علم



الدلافين فى صمداى



الرحلات البحرية فى مرسى علم



السباحة مع الدلافين فى صمداى



السنوركلنج فى صمداي



الغوص فى مرسى علم



رحلات الدولفين هاوس بمرسى علم



رحلات السنوركلنج



رحلات صمداى _1



شعاب صمداى