الرئيس السيسى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطينى.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى

-شهد اللقاء تأكيد التطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التطور الإيجابى والدفعة القوية للتعاون الثنائى

-تم التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وتأكيد أهمية تعزيز العمل الجارى لدعم الإنتاج الغذائى والتعاون الصناعى المشترك، واستغلال الفرص المتاحة فى مجال الطاقة، والطاقة المتجددة

- تطرق اللقاء للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

-التوافق على الخطورة البالغة للموقف، وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين، حرصاً على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل، استناداً إلى حل الدولتين، يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة

-أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالى تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوى فى هذا الصدد

-أوضح الرئيس السيسى من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه

-مشدداً على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطينى ومحذراً من العواقب الخطيرة، أمنياً وإنسانياً، للنزاع الجارى، وأهمية الدور الأوروبى والدولى فى دعم مسار التهدئة والمفاوضات