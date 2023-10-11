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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من سلطان عمان بشأن تطورات الأوضاع فى فلسطين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:35 ص
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من سلطان عمان بشأن تطورات الأوضاع فى فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.
 
واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد، كما تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

السيسي

الرئيس السيسي

سلطنة عمان

القضية الفلسطينية

هيثم بن طارق

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