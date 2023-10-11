وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، توزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل، فيُخصص 13 مقعدا لأفريقيا، و13 لآسيا والمحيط الهادئ، و6 لأوروبا الشرقية، و8 لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و7 لأوروبا الغربية.

يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو الجهة الرئيسة في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي. وقد أنشئ عام 2006، ويتكون من 47 مقعدا.