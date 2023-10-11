الجالية المصرية فى الرياض تعلن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. صور

كتب محمد جمال

حرص أبناء الجالية المصرية فى الرياض، على إقامة احتفالية لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد العديد من أبناء الجالية أن مصر تطورت بشكل كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبحت جمهورية جديدة.

يذكرأن، قال محمد فاروق أحد ابناء الجالية المصرية في السعودية، إنهم نظموا مؤتمر أو احتفالية في أحد فنادق العاصمة الرياضة احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر.

وأوضح محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المملكة العربية السعودية فيها أكبر جالية مصرية في العالم واشتملت الاحتفالية على كل فئات الجالية المصرية في السعودية من شباب لرجال أعمال لعاملين بالمملكة لأسر وسيدات واطفال، فضلا عن مشاركة مميزة من أبناء النوبة.

وأشار محمد فاروق، إلى أن الاحتفالية كانت تجمع مصرى كبير للمصريين يهدف إلى إرسال كلمات لتأييد والدعم للرئيس السيسي، مؤكدا أن الاحتفالية كانت مشرفة.