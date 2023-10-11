التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يقتصر على منهج أكتوبر

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن أسئلة امتحان الشهر ل صفوف النقل ستكون فى الأجزاء التى درسها الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى فقط.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يتم وفق 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الأول و3 اختبارات فى الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الاختبارات تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ويكون الاختبار الأول للفصل الدراسي الحالى نهاية أكتوبر الجارى والاختبار الثانى نهاية نوفمبر المقبل واختبار آخر وهو امتحان نصف العام الدراسي وسوف يعقد وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2023,2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.