التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الفرصة الواحدة دون تحسين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام امتحان الفرصة الواحدة دون تحسين، وفق ضوابط امتحانات السنوات الماضية، موضحة أن الأسئلة تقيس المستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة، وتعقد الاختبارات بأسئلة اختيارية ومقالية.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.