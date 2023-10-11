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البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أمريكية ثانية للمنطقة إذا لزم الأمر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:18 م
البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أمريكية ثانية للمنطقة إذا لزم الأمر البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لأمريكية قد ترسل حاملة طائرات أمريكية ثانية للمنطقة إذا لزم الأمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التى تُمكّنهم من الاعتداء على الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

 

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، فى الوقت الذى يتقاعس المجتمع الدولى عن إصدار قرار واحد يدين دولة الاحتلال حتى اليوم.

 

وأوضح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولى بتوفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء لغزة.

 

وأعرب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن شكره لمصر والأردن وكل الدول العربية، على مواقفها السياسية تجاه الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أنه رغم كل الدمار والألم فى قطاع غزة والأراضى المحتلة سيخرج الشعب الفلسطينى منتصرا.


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