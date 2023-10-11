البورصة: تنفيذ صفقة على شركة صحارا للتنمية بقيمة 50 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة صحارا للتنمية خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 15.6 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على اوزايس جروب قرية جاردن بيتش بحجم تداول 44 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.02%، والعرب على 5.87%، واستحوذت المؤسسات على 33.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 28.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 23628 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8226 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 5491 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.40% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.