الأقصر تعلن تنفيذ دورات مجانية لإعداد مدربين بتكنولوجيا المعلومات الحديثة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن سيد محمد إسماعيل الزناتى مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ دورات تدريبية لإعداد مدربين فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة - وهى دورات مجانية بدون أى مصروفات - للعام التدريبى 2023/2024، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبدعم من هدى المغربى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وفى إطار التعاون المثمر بين محافظة الاقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITI.

وأضاف مدير مركز التدريب بالأقصر، أن المتدرب سيمنح شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات كما يحصل المتدرب مكافأة مالية فى نهاية التدريب لمدة ثلاث شهور، وعن موضوعات الدورات وأماكن التدريب، فالبرنامج التدريبى المكثفRenewable Energy Technology سيؤهل المتدرب للعمل فى تكنولوجيا نظام الطاقة الشمسية وذلك بمركز تدريب مدينة إسنا، والبرنامج التدريبى المكثف Social Media Markting بمركز تدريب مكتبه مصر العامة، والبرنامج التدريبى المكثف Full Stack Web Development Using PHP بمركز تدريب مدينة القرنة.

ومن الشروط العامة للتقدم للدورة التدريبية هى أن يكون من حملة المؤهلات العليا وحديثى التخرج ( دفعات2013 حتى 2022 ) من خريجى كليات ( هندسة – حاسبات ومعلومات - علوم – تجارة – كليات الحاسب الآلى - أداب- تربية –حقوق، إلخ )، من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، على أن يكون حاصلًا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL أو أساسيات التحول الرقمى مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التى يبنى عليها موضوع الدورة وخاصة لدورة Full Stack الإلمام بـ(Html – CSS- Javascript – Programming Fundametals )، وتقدم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليهاHARD COPYاو SOFT COPY+الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وتشمل الشروط أن يجتاز المتدرب الإختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتى تعقد بمركز تدريب المحافظة، والتفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأى جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين ( صباحية ومسائية ) وأوقات إضافية، وتوجه المتقدمين للتدريب بالدخول لموقع Maharatech.com للإلمام بالمبادئ الخاصة بموضوع الدورة التدريبية، ونظام التقديم والتسجيل يتم بتسلم المستندات لكل مركز تدريب ( صوره المؤهل – وصور شهادات التدريب الحاصل عليها فى مجال الحاسب – موقف التجنيد للذكور – صورة رقم القومى صالحة – السيرة الذاتية ) يبدأ التقديم من يوم 8/10/2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمكتبه مصر العامة – مجلس مدينة إسنا – مجلس مدينة القرنة.