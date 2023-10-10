سكرتير عام الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث شكاوى المواطنين.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت هدى المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذى يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دورى أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التى تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أى معاناة وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذى حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

فيما أعلن محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلب وشكوى مقدمة من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح، والذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر وعدد من وكلاء المديريات ومديرى ومسئولى الإدارات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

ويضيف مدير إدارة خدمة المواطنين، فى بيان صحفى، أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، فيما شددت هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحرى الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذى حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة أى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفة أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.