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الأجهزة الرقابية تستعد لمتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار 7 سلع بنسبة 25%

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:35 م
الأجهزة الرقابية تستعد لمتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار 7 سلع بنسبة 25% سلع غذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7  سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل مثل  " السكر، وزيت الطعام، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، وأيضا الأرز بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض .
 
وستتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما ستضخ  وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة  على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 الى 25%.
 
 
 

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اسعار السلع الأساسية

التموين



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