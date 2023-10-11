اسوشيتيد برس: خفر السواحل الأمريكى ينتشل بقايا حطام الغواصة تيتان

كتبت رباب فتحى

قال مسئولون أمس الثلاثاء إن خفر السواحل الأمريكي انتشل بقايا حطام غواصة انفجرت وهي في طريقها لاستكشاف حطام سفينة تيتانيك، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها الخمسة، فى أعماق سطح المحيط الأطلسي، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال خفر السواحل إن مهمة الإنقاذ التي أجريت بموجب اتفاق مع البحرية الأمريكية كانت بمثابة متابعة لعمليات الإنقاذ الأولية في قاع المحيط على بعد حوالي 1600 قدم (488 مترًا) من تيتانيك. وأوضح أن عملية انتشال الأجزاء المتبقية ونقلها اكتملت يوم الأربعاء الماضى، وأظهرت صورة الجزء الخلفي السليم من السفينة التى يبلغ طولها 22 قدمًا (6.7 متر).

ويعتقد المحققون أن تيتان انفجرت أثناء هبوطها فى المياه العميقة بشمال المحيط الأطلسى فى 18 يونيو.

وبدأ البحث لعدة أيام بعد أن اختفت الغواصة تيتان واستحوذت على الاهتمام فى جميع أنحاء العالم. وكانت الغواصة تحاول مشاهدة سفينة الركاب البريطانية التى غرقت عام 1912.

وقال خفر السواحل فى وقت سابق إنه انتشل بقايا بشرية مفترضة إلى جانب أجزاء من تيتان بعد تحديد موقع حقل الحطام على عمق 12500 قدم (3800 متر).

وتم تفريغ المواد في ميناء لم يذكر اسمه. يواصل مجلس التحقيق البحري التابع لخفر السواحل تحليله وإجراء مقابلات مع الشهود قبل جلسة استماع عامة حول المأساة.

وقد توقفت شركة "أوشن جيت"، مشغل السفينة، عن العمل منذ ذلك الحين. ومن بين القتلى فى الانفجار الداخلى ستوكتون راش، قائد الغواصة والرئيس التنفيذي للشركة.