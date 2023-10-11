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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 1300 قتيل وإصابة 3192 آخرين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:07 م
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 1300 قتيل وإصابة 3192 آخرين ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 1300 قتيل
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل وإصابة 3192 آخرين منذ بداية معركة طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى تسجيل 364 إصابة خطيرة و572 متوسطة.

دوت صفارات الإنذار فى شمال إسرائيل، مساء اليوم /الأربعاء/، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجهت سكان المستوطنات الشمالية بضرورة الذهاب إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن طائرات مُسيرة اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى من لبنان، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يجرى حالياً تقييماً للوضع الأمنى فى مبنى الأركان العامة (الكرياه) فى تل أبيب.

وأفادت القناة الـ 13 باحتمال تسلل عناصر مُسلحة من الشمال (لبنان) فى اتجاه إسرائيل، وذكرت صحيفة "إنتل تايمز" العبرية أن سربًا من الطائرات بدون طيار أو قوات "كوماندوز" بطائرات شراعية اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى فى اتجاه الجليل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن مطاردة جوية تجرى لطائرات مسيرة تسببت من لبنان صوب المستوطنات الشمالية.


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