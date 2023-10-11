إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج وقوع حادثى سير منفصلين، الأول جاء بمدينة سوهاج الجديدة، والثانى بالطريق الزراعى الشرقى ، دائرة مركز دار السلام نتج عن الحادث الأول إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجاء اللحادث الثانى بدائرة مركز شرطة دار السلام، ونتج عن الحادث إصابة أحد الأشخاص.



بالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين من خلال التحريات بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق مدينة سوهاج الجديدة دائرة قسم سوهاج الجديدة، حيث تبين أثناء سير الدراجة البخارية قيادة المدعو فادي ح خ ج 20 سنة طالب، ومقيم دائرة مركز سوهاج أختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنحرافها، واصطدامه بالمدعو جمال ا ا ف 57 سنة عامل، ومقيم دائرة مركز سوهاج حال عبوره الطريق، وانقلاب الدراجة علي جانب الطريق، نتج عن ذلك إصابة الأخير "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".



كما نتج عن الحادث أيضا إصابة قائد الدراجة النارية، ومرافقه المدعو جيمي ي ز ي 39 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج" بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبسؤال المذكورين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وجاء الحادث الثانى بوقوع تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ دائرة مركز دار السلام، حيث أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل " قيادة المدعو أحمد ح ا ت 48 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا، و السيارة ملاكي " قيادة المدعو محمود ع م ا 46 سنة موظف ومقيم دائرة مركز البلينا وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارتين بالمواجهة.



عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية " كدمات بالذراع والساق اليسري " وتم نقله لمستشفي دار السلام المركزي وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال قائدي السيارتين بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.









