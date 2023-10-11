إصابة 13 شخصا فى حادثى سير بالظهير الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة حادثى تصادم مروعين ،مما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين تصادم سيارتى نصف نقل بالطريق الدولى العلمين - وادى النطرون مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.