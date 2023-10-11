إحالة سائق تاكسى للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على حقيبة سيدة فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق تاكسى للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على حقيبة خاصة بسيدة تحتوى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية فى الوراق .

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه وصل سيدة بحوزتها عدة حقائب، وعقب انصرافه عثر على حقيبة صغيرة تحتوى على مبلغ مالى فئة الدولار، ومصوغات ذهبية خاصة بالسيدة، فاستولى عليها.

وأضاف أنه أنفق جزء من النقود، وأعطى المصوغات الذهبية لزوجته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للسرقة بالوراق، وذكرت مقدمة البلاغ أنها تركت حقيبة سهوا بسيارة تاكسي كانت تستقلها، تحتوى على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية واستولى عليها السائق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق التاكسى، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وإنفاق جزء من النقود، وتم ضبط المصوغات الذهبية بحوزة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.