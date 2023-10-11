أمين عام الأمم المتحدة: نثمن دور مصر فى محاولات إيصال المساعدات إلى غزة

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة، وفق لخبر عاجل لقناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.