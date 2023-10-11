أمطار وشبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 أكتوبر حتى الإثنين المقبل 16 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،شديد الحرارة على وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى: - الأربعاء 11 أكتوبر: - شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر: شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



اعتبارا من السبت 14 أكتوبر من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على متاكق من شمال البلاد وسيناء. - السبت 14 أكتوبر : اعتبارا من السبت 14 أكتوبر من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على متاكق من شمال البلاد وسيناء. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



- الأحد 15 أكتوبر والإثنين 16 أكتوبر: -

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.