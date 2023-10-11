اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار وشبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:19 ص
أمطار وشبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 أكتوبر حتى الإثنين المقبل 16 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،شديد الحرارة على وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى: 

- الأربعاء 11 أكتوبر: -

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.
 
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر: 

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اعتبارا من السبت 14 أكتوبر من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على متاكق من شمال البلاد وسيناء.

- السبت 14 أكتوبر : 

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الأحد 15 أكتوبر والإثنين 16 أكتوبر: -

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة